UN NATALE SOTTO L’ALBERO RICCO DI EVENTI E DI SORPRESE A LUCO DEI MARSI

Sarà un “Natale sotto l’Albero” ricco di eventi e sorprese quello in arrivo a Luco dei Marsi. Arte, musica, divertimento, solidarietà, sapori e giochi della tradizione, con iniziative speciali dedicate ai bambini accompagneranno il periodo delle Festività nel centro marsicano fino al 6 gennaio.

La tradizionale rassegna degli eventi natalizi, proposta dall’Amministrazione Comunale in sinergia con le Associazioni luchesi. si aprirà domani, 8 dicembre, con l’accensione delle luminarie e dello speciale logo del nuovo Comitato Feste patronali, Classe’73, presieduto da Alfredo Paris, che proprio nel giorno dell’Immacolata, nel corso della Santa messa in programma per le 17, nella chiesa di San Giovanni Battista, riceverà l’investitura ufficiale; al termine della cerimonia, appuntamento dinanzi al Comune per l’accensione delle luci e per la presentazione del particolare logo. Spazio alla solidarietà nei giorni 16 e 17 dicembre con l’iniziativa targata Telethon, come ogni anno a cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso, che nella sede sociale, in via Duca degli Abruzzi, accoglierà i cittadini per tutta la giornata, con l’iniziativa mirata a sostenere la Ricerca sulle malattie genetiche rare.

Ritorno in grande stile per l’amatissimo Concerto di Natale, che quest’anno si terrà il 17 dicembre, alle 18, nella chiesa di San Giovanni Battista; protagonisti i valenti musicisti dell’Orchestra da Camera dell’istituzione Musicale Abruzzese, diretti dal M° Francesco Fina.

Festa grande, tra tombolate, musica e la gara dei “Frittejji” più buoni, il 19 dicembre, alle 15, nelle sale dell’ex Municipio, in piazza Umberto I, dove le inossidabili e vulcaniche “Fèmmene de ‘nna ‘ota”, con la Pro Loco, il Gruppo Alpini e i giovani del Servizio civile, accoglieranno i partecipanti tra i profumi fragranti dei tradizionali “Frittelli di ceci e di patate”, brindisi e maxi tombolata con premi a sorpresa. Il 21 dicembre, alle 16.30, taglio del nastro e brindisi augurale per la nuova piazza sorta nell’area dell’ex ammasso, zona in riqualificazione e costituendo polo sportivo scolastico.

Babbo Natale, con folletti, renne e magiche casette al seguito arriveranno, a cura dell’agenzia Magicabula, in piazza Umberto I il 22 dicembre, alle 15.30, per ricevere le letterine dei più piccoli e per donare un pomeriggio di magia e divertimento a tutti i bambini.

Appuntamento speciale, per grandi e piccini, il 3 gennaio, alle 17.30, nella Casa dell’Amicizia in via Alessandro Torlonia, con l’avvincente “Canto di Natale”, della Compagnia teatrale “Il Volo del Coleottero”, prodotto da TSA Teatro Stabile d’Abruzzo / Il volo del coleottero Teatro Musica, con la regia di Mario Fracassi; interpreti Francesco Sportelli e Alessia Tabacco, musiche e canzoni originali di Francesco Sportelli e illustrazioni originali di Valentina Di Camillo.

Emozioni e “dolci sorprese” attendono i bambini il 6 gennaio, alle ore 15.30, nella sala dell’ex Municipio in piazza Umberto I, con l’arrivo della Befana, e lo straordinario spettacolo “Masha e Orso”, a cura del “Teatro dei Burattini Allegra Compagnia”, evento realizzato in sinergia con la Pro Loco. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. L’Amministrazione invita tutti a partecipare.