UN SUCCESSO IL I° TORNEO DI BURRACO SOLIDALE ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB AVEZZANO

Si è svolto domenica, 19 febbraio, il I° torneo di Burraco Solidale organizzato dal Lions Club Avezzano.

Erano presenti 120 giocatori provenienti dai diversi comuni marsicani ma anche da altre località come Popoli e Sora.

L’evento è stato organizzato, oltre che per far ritrovare gli appassionati di questo divertente gioco di carte, anche per consentire una raccolta fondi destinata all’acquisto di un “refrattometro”, strumento utilizzato dal Lions Club Avezzano per lo screening della vista dei bambini in età prescolare.

Il presidente del Club Lucia Falcetelli e tutti i soci presenti hanno ringraziato i partecipanti per la riuscita dell’iniziativa che, grazie all’impegno della presidente del circolo di burraco Renata Macarri e alla preziosa partecipazione di tanti giocatori, consentirà al Lions Club di Avezzano di acquistare lo strumento.

Era presente anche l’Amministrazione comunale di Avezzano, nelle persone del Sindaco Dott. Giovanni Di Pangrazio, del Vice – Sindaco Dott. Domenico Di Berardino e della Dott.ssa Concetta Balsorio, i quali hanno apprezzato l’iniziativa, condividendone le meritevoli finalità a vantaggio della nostra comunità.

Al termine del torneo sono stati assegnati numerosi premi e la giornata di solidarietà si è conclusa con una allegra ed amichevole cena.