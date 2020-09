UNA CITTA’ DA AMARE, DIVINA CAVASINNI: IL MIO IMPEGNO PER IL SOCIALE

Sono Divina Cavasinni, imprenditore agricolo, ho deciso di candidarmi per un appoggio concreto al Sindaco Settimio Santilli per quanto fatto in questi anni, insieme all’amministrazione uscente, sulla tematica del sociale. Ne conosco bene tutte le sfaccettature e le problematiche che vi sono collegate soprattutto per le famiglie che quotidianamente lottano per i loro diritti perché è un argomento che mi tocca personalmente.

Nel caso dovessi essere eletta, mi piacerebbe operare nell’ambito sociale, con l’obiettivo di creare una città a misura d’uomo: non solo in materia urbanistica ma anche, e soprattutto, per dare alla comunità risposte adeguate a tutte le difficoltà sociali e di inserimento.

Una delle priorità che vorrei affrontare è quella legata all’idea di disabilità, un fenomeno importante sul quale ancora vi sono troppi pregiudizi e discriminazioni: tutto ciò in una società moderna non dovrebbe accadere.

Mi batterò affinché vengano istituiti dei corsi di formazione per le persone con disabilità per garantire loro l’inserimento al lavoro e terapia occupazionale.

Il sociale è un argomento molto vasto che non può esaurirsi con poche parole, il mio impegno sarà quello di non risparmiarmi, come ho sempre fatto darò tutta me stessa, la mia esperienza e la mia dedizione affinché si è possano affrontare le varie tematiche in modo serio e concreto.