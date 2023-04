Una Pasquetta speciale al Pratone di Pietraquaria tra trekking, laboratori naturalistici, punti ristoro, gonfiabili e animazione per bambini

Una Pasquetta molto speciale quella in programma per il prossimo 10 Aprile 2023 al Pratone di Pietraquaria, ad Avezzano. Stiamo parlando della località in cui, tradizionalmente, tante famiglie e comitive di amici si recano per trascorrere una giornata all’aperto e in compagnia. Per la prima volta, quest’anno, la Pasquetta al Pratone sarà vivacizzata da iniziative ricreative gratuite aperte a tutti con spettacoli e animazione per i più piccoli ma anche con interessanti momenti di conoscenza dell’ambiente e della storia del territorio.

Morelli Eventi, in collaborazione con le guide escursionistiche Kymera e con il patrocinio del Comune di Avezzano, organizza “Vivo il Salviano”, una Pasquetta diversa dal solito, all’insegna del divertimento, del buon cibo, dell’intrattenimento e della scoperta degli elementi naturalistici del Monte Salviano. Chiunque sia interessato e voglia informarsi e prenotare può far riferimento ai numeri 348.6718211 o 349.0978201.

La partecipazione è aperta e gratuita. Il programma di “Vivo il Salviano” prevede, a partire dalle ore 09.00, il Trekking naturalistico storico, curato dall’associazione Kymera, che porterà i partecipanti alla scoperta della flora e della fauna del Salviano, oltre che alla spiegazione della storia e delle operazioni ingegneristiche che hanno condotto al prosciugamento del Lago del Fucino, uno dei momenti fondamentali della storia marsicana.

In mattinata, inoltre, dalle ore 11.30, prenderanno il via interessanti momenti di approfondimento naturalistico con lo svolgimento di due laboratori: il primo sarà dedicato alla descrizione delle piante officinali che crescono spontaneamente sul Monte Salviano, il secondo verterà sul tema della salvaguardia della botanica e della pulizia dell’ambiente montano.

L’area picnic del Pratone che, come sempre, rimarrà aperta a chiunque voglia accedervi, vedrà la presenza di alcuni punti ristoro con pizza, panini, arrosticini e bevande. Nel grande prato di Pietraquaria, fino al tardo pomeriggio, tutti potranno divertirsi grazie a una serie di spettacoli, animazioni e coloratissimi gonfiabili per bambini ad ingresso gratuito. La prima edizione di “Vivo il Salviano” vuole essere un modo diverso, allegro e conviviale per trascorrere la Pasquetta 2023 in uno dei luoghi più noti e amati di Avezzano. Lo spirito di questo incontro è portare i giovani a conoscere da vicino le bellezze delle nostre montagne, sia tramite le varie attività sportive, praticabili tutto l’anno, sia mediante l’approfondimento teorico pratico della conoscenza del nostro territorio montano.

Per informazioni e prenotazioni: 348.6718211 o 349.0978201.