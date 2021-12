UNA SIGNORA ESCE DOPO CENA PER PORTARE A SPASSO IL CANE E VIENE ATTACCATA DAI LUPI: SBRANATO IL POVERO ANIMALE

Una signora di Senigallia è uscita dopo cena per portare a spasso la sua cagnolina quando, all’improvviso, ha incontrato dei lupi che l’hanno accerchiata. La donna impaurita, si è messa al riparo, ma nulla ha potuto fare per salvare la sua bestiola che è stata letteralmente sbranata. Non è la prima volta che si verifica in zona un episodio simile, e adesso tra i residenti che hanno un cane serpeggia la paura. Ogni volta, uscire con l’amico a quattro zampe diventa un rischio, specie nelle ore serali.