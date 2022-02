UNARMA ASSOCIAZIONE SINDACALE CARABINIERI: SODDISFAZIONE PER LA PROROGA DEL TEMINE PREVISTO PER LA CHIUSURA DEI C.D. TRIBUNALI MINORI

La Segreteria Regionale Abruzzo di UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri, con profonda soddisfazione accoglie la notizia della proroga del temine previsto per la chiusura dei c.d. Tribunali minori, slittato dal 14 settembre p.v. al 31 dicembre 2023.

Come già in passato segnalato, questa Associazione Sindacale, ritiene che la soppressione dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, avrebbe causato ricadute negative sull’efficienza e la qualità del servizio offerto dalle forze di polizia sul territorio. Non di meno, sarebbero state infauste le conseguenze ricadute sull’inevitabile incremento della micro criminalità, derivante dalla maggiore permeabilità del tessuto sociale e delle amministrazioni locali alle organizzazioni criminali, e sul conseguente degrado socio economico derivato.

Doveroso è il ringraziamento al Ministro della Giustizia Marta Cartabia e ai Parlamentari abruzzesi che hanno abbracciato le istanze di tutte le comunità interessate, e fermo è l’auspicio che il tempo guadagnato possa essere utilizzato per rivalutare le scelte politiche fatte nel 2012, riconsiderando adeguatamente i criteri utilizzati per la definizione della geografia giudiziaria, al fine di salvaguardare l’imprescindibile attività dei Tribunali abruzzesi.