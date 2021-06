UOMO 37ENNE CON LA TESTA DECAPITATA RINVENUTO IN UNA VALIGIA

Il cadavere di uomo di 37anni è stato rinvenuto chiuso in una valigia con la testa decapitata a Roma in piazza Federico Sacco a Pietralata. E’ stato un passante che, seguendo la scia di sangue si è imbettuto in un trolley dove all’interno si trovava il corpo fatto a pezzi. Da una prima ricostruzione degli inquirenti che stanno indagando sul caso, a commettere l’atroce delitto sarebbe stata la compagna dell’uomo. Sottoposta ad interrogatorio,la donna avrebbe dichiarato che il suo compagno sarebbe morto in casa da alcuni giorni e che lei, in seguito, si sarebbe sbarazzata del cadavere. La vittima è stata identificato dalla polizia. Si tratta di L. D. M.. Al vaglio,ora, la posizione della convivente 39enne