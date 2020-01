Uomo precipita dal terzo piano di un palazzo a Montesilvano, è grave

„

Il fatto è accaduto stamattina a Montesilvano in via Lazio 61. Un uomo, di 61 anni, si è gettato dal terzo piano di un palazzo ed adesso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara. Sul posto sono intervenuti il 118 ed i carabinieri. SI sarebbe trattato di un tentativo i suicidio