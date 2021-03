VA SULLA TOMBA DELLA FIGLIA DI 9 ANNI E LE RUBANO DALL’AUTO 60 UOVA DI PASQUA PER BENEFICENZA

Delinquenti hanno rubato 60 uova di Pasqua destinate ad una vendita per beneficienza. Il fatto è accaduto in provincia di Padova, dove una mamma, Federica, stava trasportando 60 uova per sostenere l’hospice pediatrico Braccio di Ferro Rfe di Padova, con l’obiettivo di arrivare a 10mila euro.

La donna, che ha denunciato il tutto sui social e ovviamente ai Carabinieri, prima di ultimare il giro si era fermata al cimitero a far visita alla tomba della figlia, Lavinia, bimba di 9 anni morta per una malattia rara, una volta uscita dal cimitero ha fatto l’amara scoperta.

L’auto parcheggiata proprio davanti i cancelli del Camposanto era stata completamente svuotata.