Vacanze: 4 consigli “alternativi” per chi decide di mettersi in viaggio

Dopo i mesi difficili passati dalle famiglie italiane, ora molti cittadini della Penisola stanno decidendo cosa fare in estate e verso quali mete recarsi in vacanza. La voglia di staccare la spina e di tornare ad una parvenza di normalità è molto forte, tanto che ci si aspetta un’estate “rovente” da questo punto di vista. Bisogna però muoversi con intelligenza, perché anche se il 2020 è un anno particolare, le attenzioni da dedicare alla programmazione del viaggio restano le stesse di sempre. Ed ecco 4 consigli alternativi per chi decide di partire quest’estate.

Puntare sull’Italia

Questo è in realtà un consiglio valido da sempre, al di là delle difficoltà nel recarsi proprio adesso all’estero. Il motivo è semplice da spiegare: il fascino dell’estero spesso copre le bellezze nostrane, al punto che la Penisola vanta ben pochi termini di confronto. Qualsiasi regione dello Stivale ha moltissimo da offrire, dal mare e dalle coste fino ad arrivare alla montagna, al verde, alla cultura e ai siti archeologici. In fondo, basta semplicemente chiedersi perché così tanti turisti stranieri preferiscano venire qui da noi.

Chiedere un prestito

Nel 2019 una delle motivazioni più gettonate per la richiesta di un prestito è stato proprio il finanziamento delle vacanze, e sarà così pure quest’anno, anche se in tanti magari non conoscono questa opzione. Per fare un esempio, si possono chiedere prestiti online su Younited Credit in pochi semplici passi, così da poter integrare la somma che si ha a disposizione con un piccolo extra budget per le vacanze. Avendo una disponibilità più ampia, si ha la possibilità di scegliere fra più mete, dalle città balneari fino ai grandi centri della Penisola (e non).

Le vacanze a settembre

Un tempo le chiamavano “vacanze intelligenti”, ma oggi rappresentano un must per molte famiglie della Penisola, vere e proprie habitué delle ferie godute a settembre. I vantaggi sono numerosi, in primo luogo da un punto di vista economico, dato che i prezzi delle strutture ricettive e dei biglietti si abbassano. E nonostante questo il clima è ancora estivo, quindi fa caldo e ci si può godere senza problemi il mare e la spiaggia. Se si decide di restare in Italia, poi, è a settembre che le isole regalano tantissime soddisfazioni. Basti pensare ad esempio a Favignana, ma anche alla Sardegna.

Si chiude con il road trip

Una volta deciso il periodo e la località, è possibile organizzarsi tenendo a mente l’opzione del road trip. L’auto consente infatti di toccare più tappe durante una singola vacanza, dalle spiagge alle città, ma richiede comunque un’attenta organizzazione e una grande cura dei dettagli.