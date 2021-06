Vacanze al mare: Ibiza si conferma tra le mete più gettonate del momento

Ibiza si conferma ancora come una delle mete più ambite dove passare le vacanze estive. Il suo clima mediterraneo e il suo mare cristallino la rendono l’isola perfetta per chi vuole rilassarsi sulle sue spiagge. Allo stesso tempo, è amata da moltissimi giovani per la grande varietà di locali presenti, che garantiscono il massimo del divertimento sia di giorno che di notte.

È stata dichiarata patrimonio dell’Unesco per la ricchezza culturale e per i luoghi naturali che offre, come la riserva naturale di Ses Salines e i resti fenici di Sa Caleta. I servizi che mette a disposizione sono molteplici così come sono diverse le tipologie di alloggio disponibili.

A questo proposito, risulta interessante notare come i turisti negli ultimi anni stiano apprezzando sempre di più le possibilità offerte dalle case vacanze, per i numerosi vantaggi che questi immobili garantiscono.

In particolare, risulta essere molto apprezzata la possibilità di poter soggiornare all’interno di una villa, che permette di godere di un’esperienza unica e indimenticabile, grazie ai numerosi comfort offerti e a una posizione molto spesso strategia, a poca distanza dal mare, in grado di regalare anche una vista mozzafiato.

Perché scegliere una casa vacanze

Un’indagine di Confesercenti ha mostrato come sempre più italiani scelgano le case vacanze rispetto agli hotel, dato che viene confermato dalle ricerche sui siti web dove è possibile prenotare degli affitti a breve o lungo termine.

Questa tipologia di soluzione offre numerosi vantaggi che possono essere riassunti in un termine: flessibilità. Gli alberghi impongono degli orari che spesso vincolano il cliente nelle sue attività, sia per quanto riguarda l’orario di entrata e di uscita che per i pasti o le pulizie.

Coloro che optano per le case vacanze hanno necessità di essere liberi sia per la gestione del proprio tempo che dei propri spazi. Infatti scegliere l’affitto di un appartamento o di una villa rappresenta la soluzione migliore in quanto evita ai turisti di dover rispettare orari prestabiliti, come per esempio per i pasti o gli spostamenti. Inoltre molte case vacanze consentono di portare con sé animali domestici, eventualità spesso preclusa da molti alberghi.





Cosa offre l’isola di Ibiza

Ibiza è una meta interessante sotto differenti punti di vista, la sua cultura e le tradizioni la rendono uno dei luoghi più interessanti da visitare sia per coloro che vogliono godersela di giorno, che per i turisti che sono interessati alla vita notturna.

San Antoni, per esempio, è il posto perfetto per coloro che amano il mare e la vita notturna. Le sue spiagge sono ricche di calette dove è possibile effettuare molte immersioni e fare passeggiate all’interno dei boschi, per vivere la natura in totale relax. Se invece si cerca un punto dove divertirsi e ritrovarsi con altre persone, il Caffè del Mar è il posto adatto dove attendere il tramonto in un contesto moderno e pieno di divertimento.

Se, al contrario, si preferisce una vacanza all’insegna dell’arte, il posto più adatto è Sant Joan de Labritja, dov’è possibile visitare piccole chiese costruire seguendo l’architettura isolana.

Per quanto riguarda l’enogastronomia, Ibiza è molto versatile, poiché è possibile rivolgersi sia a ristoranti raffinati ed esclusivi che a taverne più economiche. La maggior parte dei piatti più apprezzati sono a base di pesce freschissimo e il punto di forza della cucina ibizenca è un fritto particolare preparato nei migliori ristoranti dell’isola. Per chi non ama il pesce è possibile optare per tapas bocadillos o la classica paella preparata dai tipici chiringuitos, ossia dei chioschi adibiti alla vendita di alimenti e bibite.

Ibiza soddisfa dunque le esigenze di tutte le tipologie di turisti, sia di coloro che vogliono godersi la vita notturna, sia di coloro che preferiscono una vacanza all’insegna della natura e del relax.