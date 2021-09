VALORE CREDITI INSERISCE SUBITO AMBOSESSI

* 8 ADDETTI COMMERCIALI per acquisizione e gestione rapporti commerciali fra aziende* 3 ADDETTI RECUPERO TELEFONICO* 4 ADDETTI Recupero con Esazione Domiciliare* 2 AMMINISTRATIVIOFFRE REDDITO ELEVATO, COMMISURATO ALLA POSIZIONE, REALIZZAZIONE PROFESSIONALE POSSIBILITA’ SMART WORKING TOTALE/PARZIALE.REQUISITI IMPEGNO E VOLONTA’, BUONA CULTURA, CAPACITA’ DI LAVORARE PER OBIETTIVI IN TEAM O AUTONOMAMENTE LAZIO E ABRUZZOInviare candidatura ad una sola posizione per preselezione telefonicamail: workselect@gmail.com

whatsapp 351/6311180