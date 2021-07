VARIANTE DELTA DI CORONAVIRUS IN ABRUZZO: QUATTRO FOCOLAI NEL TERAMANO E UNO A LANCIANO

Sono cinque, quattro in diversi punti del Teramano e uno a Lanciano , i focolai di Covid-19 che possono essere ricondotti alla variante Delta sviluppatisi negli ultimi giorni in Abruzzo. Sono in corso le indagini epidemiologiche, il tracciamento dei contatti, l’esecuzione di nuovi tamponi e le attività di sequenziamento. I casi in questione sono quelli la cui positività alla variante Delta è stata segnalata ieri dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. A Lanciano il focolaio riguarda undici persone legate tra loro da vincoli di parentela o di rapporti stretti. Accertata la positività, il Dipartimento Prevenzione della Asl ha fatto scattare immediatamente l’indagine epidemiologica con l’isolamento dei contatti stretti, anch’essi sottoposti a tampone.

Fonte:ansa.it