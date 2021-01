Agganciata una cella telefonica di uno dei dispersi sul Monte Velino a 1800 metri di altitudine.

Una speranza che arriva dalle operazioni congiunte dei vigili del fuoco, del Soccorso alpino e dei Carabinieri del Comando di Tagliacozzo, che proseguono senza sosta ormai da ore. Il gruppo era uscito ieri per un’escursione nella Valle Majelana, sul Monte Velino e non ha fatto ritorno a casa in serata.

Aggiornamenti a breve.