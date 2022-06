VENDITA COVALPA, DI NATALE REPLICA AL CONSIGLIERE REGIONALE ANGELOSANTE, “STRANAMENTE LE PARTITE DI GIRO FANNO SEMPRE LO STESSO CIRCUITO DALLA MARSICA ALLA COSTA E MAI IL CONTRARIO”

La vendita del Covalpa, industria che si trova sul territorio di Celano e dell’investimento di quello che se ne ricaverà da parte della regione, è in corso un vero e proprio scontro politico tra i Sindaci Marsicani e gli esponenti della Regione.

Il Primo Cittadino di Aielli, Enzo Di Natale, non ci sta a vedere depredato per l’ennesima volta il territorio marsicano a favore di quello costiero.

“ I soldi che verranno ricavati dalla vendita del Covalpa dovranno essere reinvestiti nella Marsica”, ha tuonato Di Natale, “ il Consigliere Regionale Angelosante ha spiegato che tali introiti non verranno tolti dal territorio, ma nello stesso tempo ha spiegato che oltre due milioni verranno dati in prestito alla Regione per rispondere ad un bando che guarda caso ne beneficerà la zona costiera. Stranamente”, aggiunge ancora Di Natale, “le partite di giro fanno sempre lo stesso circuito e cioè dalla marsica alla costa e mai il contrario. Un fatto che avviene ormai da tanti troppi anni, un modo di gestire il territorio regionale da parte dell’ Istituzione che a me e agli altri Sindaci del territorio non sta bene”.