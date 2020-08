VENERABILE DON GAETANO TANTALO: 90° ANNIVERSARIO ORDINAZIONE PRESBITERALE

In occasione del 90esimo Anniversario di Ordinazione Presbiterale del Venerabile don Gaetano Tantalo, la Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo dei Marsi, Pietro Santoro, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni in Avezzano, il 10 agosto alle 18.



Così, la Diocesi dei Marsi vuole ricordare don Gaetano Tantalo, uomo di profonda fede e grande carità. Il 10 agosto 1930 don Gaetano fu ordinato sacerdote dall’allora vescovo mons. Pio Marcello Bagnoli nella chiesa parrocchiale di San Giovanni in Avezzano. Qualche giorno prima, il 3 agosto, l’Ordinazione Diaconale, nella stessa chiesa – che fungeva da pro-Cattedrale (la Cattedrale era in costruzione) – e nella quale don Gaetano rimase a svolgere il servizio di vice parroco.

In una lettera indirizzata alla mamma – datata 5 agosto 1930 – don Gaetano Tantalo scriveva così sulla sua ordinazione: «Non voglio portare nessuna ombra sull’Altare, dove, insieme con Gesù, Sacerdote eterno e Ostia di espiazione e di amore, io pure, divenendo suo Sacerdote per sempre, voglio offrirmi e sacrificarmi come un’ostia di espiazione e di amore: accompagnatemi dunque, col vostro perdono, con la vostra preghiera e con l’offerta della vostra vita all’Amore infinito di Gesù. Non abbiate paura di offrire e consacrare a Lui i vostri cuori, uniti a quello mio: è Lui che ce li domanda, unicamente per inondarli del suo amore divino e del suo Paradiso!».

Don Gaetano Tantalo nasce a Villavallelonga il 13 febbraio 1905 e muore il 13 novembre del 1947 a Tagliacozzo, a soli 42 anni, consumato dalla malattia, ma anche dal suo struggente amore per il prossimo e il Signore. Il 6 aprile del 1995, don Gaetano Tantalo è stato proclamato Venerabile: con un Decreto, sono state riconosciute e dichiarate a don Gaetano la vita santa e l’eroicità delle virtù. Il nome di don Gaetano è posto ai piedi di un albero piantato il 7 marzo 1982 nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme. Chiunque avesse notizia di fatti ritenuti eccezionali e senza spiegazione scientifica, ne invii immediatamente relazione scritta e documentata presso la Curia vescovile di Avezzano. Si possono ricevere informazioni, libri e biografie di don Gaetano Tantalo direttamente presso gli uffici curiali (Corso della Libertà 54, 0863.413827).