VENERDÌ 27 MAGGIO ORE 21 “ADA NURZIA” – PIAZZA OBELISCO TAGLIACOZZO: “STORIE DI SPORT MUSICA”

Mario Cantoresi

Ogni storia ha sempre una canzone come colonna sonora, anche quelle dello Sport!

Se poi a cantarle ed a suonarle sono due fra i maggiori talenti musicali della nostra regione… beh, allora potete essere certi che lo spettacolo parte già con in dotazione un livello artistico di elevatissimo spessore.

In fondo è questo il motivo per cui ho accettato l’invito di Marco Gialloreti ed Eleonora Vigna che hanno voluto che raccontassi le mie storie nel loro locale, ovvero un autentico tempio della cultura marsicana.

Lo ammetto: è stata una tentazione irresistibile per il mio super ego, soprattutto leggendo i nomi degli artisti che all’ADA NURZIA negli scorsi anni si sono esibiti prima di me.

Parlerò di uomini, contesti sociali, sport e musica come da sempre faccio per i miei lettori.

Marco Concordia interpreterà le canzoni che lui stesso ha scelto e, vi assicuro, le sue performance superano spesso e volentieri le versioni originali, mentre Mario Bisegna trasformerà le note della sua chitarra in una cascata di diamanti che riempiranno il locale.

Che dire ancora?

Se davvero in tutti questi anni avete amato ogni singola parola che ho scritto… allora fatemi un regalo:

Vi aspetto Venerdì sera 27 Maggio alle 21 a Tagliacozzo per stare di nuovo insieme, sognare e brindare alla vita e alla Pace.