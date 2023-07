VERSO LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TERMINAL BUS: TAVOLO OPERATIVO FRA GLI UFFICI COMUNALI CON LE SOCIETÀ TUA E SCAV. A BREVE L’INIZIO DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

– Si avvicina a grandi passi l’inizio dei lavori che porterà, auspicabilmente entro la fine dell’anno, alla completa razionalizzazione, riqualificazione e ristrutturazione del terminal Bus di Avezzano, nella zona di Piazzale Kennedy.

In questi giorni, infatti, in previsione dell’avvio dei lavori, il Servizio Viabilità del Comune di Avezzano ha avviato una serie di incontri operativi e conferenze di servizi con tutte le società che usufruiscono degli stalli di sosta e fermata nella stazione dei bus di Piazzale Kennedy.

Incontri finalizzati a ridisegnare l’organizzazione dell’utilizzo di stalli e fermate dei mezzi, in funzione della fase di cantierizzazione dell’area, nella quale saranno occupate alcune zone attualmente utilizzate come transito e sosta per gli autobus.

In particolare, al fine di tutelare il trasporto pubblico, sono stati effettuati diversi incontri con TUA e SCAV al fine di verificare le esigenze delle due società che svolgono gran parte del servizio per i quasi 5.000 studenti che, ogni mattina, durante l’anno scolastico, si riversano in Piazzale Kennedy ad apertura e chiusura delle scuole.

Lo scorso 25 luglio si è svolto, quindi, un proficuo incontro tra Amministrazione, Servizio Viabilità del Comune e i Dirigenti delle società TUA e SCAV, Raffaele Piscitelli e Guglielmo Rocchi.

L’Ufficio Viabilità ha presentato una proposta sintetica riguardo all’individuazione di stalli di sosta e fermata, durante la fase di permanenza del cantiere della Tua, che è stata discussa e integrata dalle società intervenute giungendo ad una conclusione condivisa.

Il Comune di Avezzano, al termine dell’incontro, ha auspicato che i lavori vengano avviati quanto prima e ultimati entro l’anno al fine di evitare ulteriori ed eccessivi disagi alla cittadinanza, alla mobilità della zona e in particolare alla popolazione studentesca.

Un’opera, ad ogni modo, che va a costituire un altro tassello nella modernizzazione, efficientamento e razionalizzazione della viabilità e della rete dei servizi ai cittadini di Avezzano e della Marsica.