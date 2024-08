VIABILITA’, ULTIMATI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 220 MAIELLETTA PER 330.000 EURO

Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato il tratto di competenza provinciale della SP 220 Maielletta tra Passolanciano (km 10+400) e Mammarosa (km 15+800).

Gli interventi, per un importo complessivo di 330.000 euro, hanno riguardato i tratti maggiormente ammalorati che rendevano critica la circolazione stradale per via delle sconnessioni e delle marcate deformazioni della pavimentazione. Inoltre, sono state installate nuove barriere sui bordi laterale ed è stata ripristinata la segnaletica orizzontale.

I lavori sono stati realizzati tramite il primo contratto attuativo dell’accordo quadro 2023-2026, sottoscritto per gli interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali e relative pertinenze con l’associazione temporanea d’imprese (ATI), composta dalla capogruppo Marinelli Umberto srl e dalle mandanti Cogemar srl e Eurosignal srl, tutte di San Salvo.

“Si tratta di interventi attesi per mettere in sicurezza la viabilità di un tratto importante che garantisce i collegamenti da e per il comprensorio turistico ricettivo della Maielletta. La Provincia di Chieti già in passato aveva destinato somme importanti alla SP 220, noi crediamo fortemente nella vocazione turistica delle nostre aree montane e per il tratto di nostra competenza compreso tra Passolanciano e Mammarosa abbiamo messo in campo risorse e mezzi per dare a cittadini e turisti un accesso sicuro e curato. Per questo intervento abbiamo destinato 330.000 euro, attraverso il primo contratto attuativo dell’accordo quadro stipulato a maggio per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, che ammontano a 1600 km. Grazie al sempre prezioso lavoro degli uffici del settore Viabilità diretto dall’ingegnere Paola Campitelli”, dichiara il Presidente della Provincia Francesco Menna.