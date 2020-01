VIADOTTO CERRANO, DI GIROLAMO (M5S): “IN ABRUZZO DISAGI ABNORMI, CASO IN PARLAMENTO”

Dalla Senatrice del Movimento Cinquestelle Gabriella Di Girolamo, riceviamo ed integralmente pubblichiamo il seguente comunicato stampa:<< Poco meno di un mese fa il Gip di Avellino ha disposto il divieto di transito per i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate sul viadotto Cerrano dell’autostrada A14 , tra Pescara Nord e Pineto. Il provvedimento è arrivato sulla base di evidenze di ammaloramenti avanzati alle fondamenta del ponte, alto ben 89 metri.

Si tratta dell’ennesima riprova di questi mesi di mala gestione da parte di Autostrade per l’Italia, società in mano ai Benetton che da due decenni macina utili e ogni anno diminuisce gli investimenti. Nell’ultimo mese, lo stop ai mezzi pesanti sul viadotto della A14 ha creato un caos abnorme lungo i centri attraversati dalla Statale Adriatica n° 16. Code chilometriche, danni economici agli esercizi durante le festività nonché agli autotrasportatori, e persino 4 mila mezzi pesanti transitati in un solo giorno in centri come Silvi Marina: assurdo.

Ho presentato un’interrogazione ai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico, per capire se si sta cercando una soluzione per ovviare agli innumerevoli disagi creatisi in quell’area costiera abruzzese, se sono in cantieri degli indennizzi per chi ha avuto danni e se non sia quella del viadotto Cerrano la ciliegina sulla torta della sciagurata gestione Aspi sui 2900 km che lo Stato le ha affidato. La sicurezza dei cittadini deve venire prima di tutto, e i Benetton non si sono dimostrati all’altezza>>.