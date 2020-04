VIDEO. PESCASSEROLI, SALVATO LUPO CADUTO IN UNA NEVIERA

PESCASSEROLI. LUPO IN UNA NEVIERA, SALVATO GRAZIE ALL’AVVISTAMENTO DI UN RAGAZZO CHE HA ALLERTATO I CARABINIERI FORESTALI

Un lupo è caduto in una neviera ieri notte nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Un ragazzo ha notato l’animale in difficoltà ed ha immediatamente allertato i Carabinieri Forestali.

L’animale è stato messo in salvo e sarà liberato dopo alcuni giorni di osservazione nel centro veterinario di Pescasseroli .

La notizia è stata resa nota dal signor Mauro Gregorio, che l’ha raccontata sulla sua pagina FB, il ritrovamento del lupo è stato fatto dal nipote Riccardo.

“ Ieri pomeriggio mio nipote Riccardo ha trovato una lupa caduta dentro una neviera”, ha scritto Gregorio. “Avvertita la forestale sono intervenuti i veterinari del parco di Pescasseroli che, dopo averla sedata, ne hanno controllato lo stato di salute e somministrata la terapia del caso. Starà in osservazione per qualche giorno al centro di Pescasseroli, poi verrà riportata nel suo ambiente naturale. Le è stato dato il nome di Fabrizia, in ringraziamento a Fabrizio Scarpitti, il padre di Riccardo, che ha aiutato la veterinaria a riportare in superficie la fortunata lupacchiotta. Emozionante avventura che ho registrato con un lungo filmato di quasi mezzora, di cui riporto qui un breve estratto. Hanno partecipato attivamente a questo salvataggio anche mio cognato Armando Di Tola e suo figlio Mario Alberto Di Tola. Una grazie a tutti da parte della lupacchiotta!”