Video-sorveglianza potenziata ad Avezzano: si attivano altri occhi elettronici sulla città per la sicurezza dei cittadini, 136 telecamere contro l’illegalità

Basilico: “Avezzano è tra le città più protette e ‘sorvegliate’ d’Italia. Un sistema intelligente mette in rete tra di loro occhi elettronici puntati su zone sensibili del territorio”.

Ad Avezzano, si allarga ancora di più la rete a tutela del cittadino, grazie ad una ulteriore implementazione del sistema territoriale di video-sorveglianza: saranno ancora più protette le aree sensibili della città in prossimità dei semafori di Antrosano, dell’incontro tra via Garibaldi e via Sant’Andrea e della rotatoria nei pressi del supermercato Conad.

Grazie all’instancabile lavoro degli uffici, sono state attivate, proprio in questi giorni, altre tre telecamere di video-sorveglianza, collegate, come tutti gli altri impianti, al sistema centrale della Polizia Locale. Cresce, quindi, in numeri e in performance il parco “occhi elettronici” della città di Avezzano, tra le più sorvegliate in Italia. “Sono, ad oggi, – spiega l’assessore al ramo, Cinzia Basilico – 136 le telecamere operative su tutto il suolo comunale, che tengono sotto controllo ingressi, uscite e punti sensibili. A seguito di un’attenta ricognizione della Polizia Locale e grazie al lavoro svolto con diligenza e senso di responsabilità dal capitano Febo – che coordina il posizionamento e la gestione degli occhi elettronici – abbiamo individuato altre aree della città dove poter posizionare nuove telecamere, per la sicurezza dei cittadini”.

I nuovi dispositivi sono dotati di un sistema d’intelligenza artificiale. “Manteniamo sempre alta l’attenzione, – conclude l’assessore – collaborando con le forze dell’ordine e agendo molto dal punto di vista della prevenzione. In campo, infatti, ad oggi, abbiamo: progetti sulla sicurezza con le scuole e con le associazioni di categoria e servizi di controllo potenziati per l’estate, da parte degli agenti della Polizia Locale. La video-sorveglianza sarà sicuramente d’ausilio per eventuali indagini, come già avvenuto in passato, ma anche un valido deterrente contro possibili azioni illecite. Ricordo che sta per partire anche il nuovo progetto del controllo di vicinato: ogni zona della città, avrà aiuti concreti e costanti contro azioni di inciviltà o di micro-criminalità. A tal proposito, giovedì prossimo, sindaco e prefetto firmeranno il protocollo all’Aquila”.