VILLETTA BARREA. CERVO DA PARECCHI GIORNI GIRAVA CON DELLE VISTOSE LUMINARIE DI NATALE INTRECCIATE NEL PALCO, OGGI È STATO LIBERATO DAL PERSONALE DEL PARCO

Gli si erano impigliate nel palco, vistose luminarie di Natale, oggi i veterinari e il personale del Parco, hanno finalmente liberato il Cervo di “Babbo Natale”.

L’animale da giorni girava a Villetta Barrea (AQ) con delle vistose luminarie di Natale intrecciate nel palco, già nei giorni scorsi c’erano stati molti altri tentativi della squadra di cattura, purtroppo falliti perché l’ungulato fuggiva o perché si trovava in un luogo non adatto alle procedure di narcosi, che devono essere svolte sempre in totale sicurezza per l’animale e per gli operatori.

Oggi, dopo la cattura, il veterinario e guardiaparco hanno capito che la passione di questo cervo per il Natale deve essere davvero molto forte! Infatti l’animale è lo stesso che, poco meno di un mese fa, era stato liberato con un intervento analogo dopo essersi impigliato tra le luminarie di un albero addobbato per le festività natalizie.