VIOLENTO SCONTRO TRA UN CAMION E UN MOTORINO: PERDE LA VITA UN ADOLESCENTE 16ENNE

Un ragazzo di 16 anni, G. N., che frequentava la classe 2 D dell’Istituto Volta di Sassuolo in provincia di Modena, ha perso la vita questa mattina poco prima delle 8, a Sassuolo in via Ancora, all’angolo con via Staffette Partigiane. L’incidente su cui stano svolgendo accertamenti gli agenti della polizia locale di Sassuolo , è avvenuto nei pressi di una semicurva. Il giovane era a bordo di uno scooter e si è scontrato contro un camion. Inutili i tentativi di soccorso, il giovane è morto sul colpo.Si sta valutando un’eventuale invasione di corsia, dal momento che scooter e camion viaggiavano in senso opposto.Sconvolti i compagni di classe, increduli e attoniti una volta appresa la notizia.Sembra che il giovane che era diretto a scuola, durante il tragitto si sia accorto di aver dimenticato dei testi a casa e voleva tornare a casa per portarli in classe. Purtroppo nel tragitto verso casa ha trovato la morte.