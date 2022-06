VIVI AVEZZANO. CARTELLONE EVENTI ESTATE 2022

Giovedì 30 giugno, alle ore 18, a Piazza Risorgimento, nei pressi della Fontana, si terrà – all’aperto – la conferenza stampa di presentazione del Cartellone eventi estate 2022 “Vivi Avezzano”, alla presenza dell’assessore alla Cultura Pierluigi Di Stefano, degli amministratori e dei direttori artistici degli eventi.

L’invito è rivolto ai giornalisti, ma anche alla cittadinanza. La scelta di una location insolita e centrale, per la convocazione della conferenza stampa, si sposa con la volontà degli organizzatori di non raccontare solamente il cartellone iniziative di quest’anno, ma anche di farlo vivere ai presenti brevemente e in anteprima.

Spiega l’assessore Di Stefano: “Il claim scelto per l’edizione 2022 del Cartellone Estate, ossia ‘Vivi Avezzano’, vuole essere innanzitutto un invito ad apprezzare di più il luogo dove si vive, conoscendone ancor meglio la storia, tutti gli aspetti artistici e culturali, tutte le proposte in programma e le bellezze naturali ed architettoniche. Avezzano può essere sempre una sorpresa, se scoperta per davvero e in ogni suo angolo presente e passato. Viviamo la nostra città, frequentandola con eventi, mostre, tour, spettacoli e concerti di piazza e facendola scoprire a tutti”.

La conferenza stampa verrà allietata da musica dal vivo e da una degustazione gastronomica ed enologica di prodotti locali.