Vuoi migliorare la sicurezza informatica su computer e cellulari? Ecco come fare

Nell’era di Internet, la sicurezza informatica è una questione molto importante, poiché condividiamo sempre più dati personali attraverso le reti, ma è anche una risorsa che viene utilizzata senza controllo da aziende e governi. Uno dei casi più recenti che ha messo in discussione la nostra sicurezza online è stato il caso di Cambrige Analytica, che è risultata coinvolta in comportamenti sui social media molto dubbi.

L’aumento dei casi di furto di dati e manipolazione online ha portato le persone a preoccuparsi sempre di più della propria sicurezza su Internet, alla ricerca di un modo per proteggere se stesse ei propri dati personali dagli occhi di governi, aziende o hacker. Uno degli strumenti più utilizzati attualmente – che garantisce una connessione crittografata e anonima – è una VPN, che è acronimo di Rete Privata Virtuale.

Con questa tecnologia viene stabilita una connessione sicura e anonima alla rete, mantenendo il tuo IP nascosto. È molto adatto per le persone che gestiscono informazioni sensibili, ma anche per l’uso quotidiano e il loro compito principale è aquello di proteggere i tuoi dati personali o bancari, e non solo. Sebbene il suo principale vantaggio sia quello di offrire una sicurezza totale per le tue operazioni online, una VPN viene quindi utilizzata anche per altri scopi da persone in tutto il mondo.

Cosa puoi fare con una VPN?

Ora che sai cos’è in linea generale una rete VPN, ti diremo i principali vantaggi dell’utilizzo di questa tecnologia su tutti i tuoi dispositivi che si connettono a Internet (principalmente computer e smartphone, visto che sono quelli che usiamo di più). Come primo obiettivo, questa tecnologia cerca di stabilire una connessione sicura, in modo che il tuo IP sia nascosto e i tuoi movimenti o dati personali non possano essere tracciati in nessun portale o applicazione.

Con l’uso di una VPN, è più sicuro effettuare operazioni bancarie, inserire password e fare acquisti online (per indicare solo alcune tra le altre operazioni che richiedono il trasferimento di dati sensibili). Proprio per questo, è una tecnologia molto utile anche per le aziende, poiché stabilisce una rete sicura tra i lavoratori, indipendentemente dal fatto che si trovino o meno nello stesso paese, facilitando il telelavoro e l’invio di informazioni riservate.

Nuove tecnologie di e-commerce

Inoltre, una VPN viene utilizzata da molte persone per eludere le restrizioni geografiche di una determinata regione, sia a pagine Web che a determinati contenuti multimediali. In paesi come la Cina, sta crescendo l’uso di VPN per accedere a siti e social network bloccati dal governo. In modo similare, in Italia, le VPN vengono utilizzate principalmente per accedere a più contenuti su piattaforme di streaming.

Come ultimo vantaggio, puoi sfruttare una VPN per vedere le offerte nei negozi online, che sono disponibili solo per alcuni paesi. Nelle pagine di vendita dei biglietti aerei, ad esempio, viene utilizzato un sistema di tracciamento molto complesso che aggiorna i prezzi in base alla regione o al numero di ricerche. Con una VPN, puoi dunque accedere a prezzi inferiori su diversi prodotti o servizi.

Usa una VPN anche sul tuo smartphone

Attualmente, la connessione VPN è disponibile non solo per computer, ma può essere utilizzata anche su telefoni cellulari e tablet. Oggi utilizziamo lo smartphone per svolgere molte operazioni su Internet, a volte anche più che da PC. Con esso accediamo alla nostra posta elettronica, agli account dei social network, al banking online, effettuiamo acquisti e molto altro. Si capisce bene che inevitabilmente anche la sicurezza sul nostro smartphone è molto importante.

Per installare una VPN, puoi configurarla dalla parte delle impostazioni mobili, ma molti provider hanno anche le proprie applicazioni che rendono il processo molto più semplice, configurando automaticamente la rete. Con questa tecnologia, possiamo accedere a una connessione sicura, crittografata e anonima, dalla quale avremo la sicurezza di utilizzare tutti i nostri dispositivi e avremo la certezza di essere protetti.