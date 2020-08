WEEKEND DI FERRAGOSTO INTENSO PER IL SOCCORSO ALPINO, INTERVENTI A CARAMANICO, ISOLA DEL GRAN SASSO E PRATI DI TIVO

CARAMANICO (PE) Nella tarda mattinata un uomo con pacemaker è stato colto da malore, probabilmente a causa del caldo, mentre stava effettuando una escursione in uno dei sentieri della Valle dell’Orfento, nel territorio di Caramanico Terme (Pe). Gli amici che erano con l’uomo hanno immediatamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, prontamente intervenuto sul luogo con una squadra di terra. Fortunatamente l’escursionista era in buone condizioni, ma è stato subito messo in barella ed elitrasportato all’ospedale.

Sempre nel territorio di Pescara, nel primo pomeriggio di oggi, una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo è intervenuta per aiutare tre escursionisti, due ragazze ed un ragazzo, rimasti bloccati lungo uno dei canali detritici della Majella che porta al Monte Amaro: la Rava della Giumenta Bianca, meglio nota come direttissima. I tre ragazzi si sono fermati al primo grado di difficoltà della direttissima e, nell’impossibilità sia di proseguire che di tornare indietro e scendere, i giovani hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, prontamente intervenuto per soccorrerli e scortarli a valle.

ISOLA DEL FRAN SASSO (TE) Il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo e l’elicottero del 118 sono intervenuti nella tarda mattinata per soccorrere un gruppo di escursionisti esperti, scivolati lungo la Forra di Fossaceca, nel territorio di Isola del Gran Sasso (Te), che si trova sotto al Monte Prena, una delle 28 cime del Gran Sasso (la nona in ordine di grandezza, con i suoi 2.561 metri di altezza), da molti considerata una delle montagne più affascinanti di tutto il massiccio, per via del suo aspetto che viene spesso descritto lunare.

PRATI DI TIVO (TE) Il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo e l’elicottero del 118 sono intervenuti ieri pomeriggio per il recupero di un’escursionista scivolata lungo la falesia dell’Arapietra, con le sue brezze fresche e il panorama mozzafiato sul versante teramano del Gran Sasso, in territorio di Prati di Tivo (Te). La ragazza è scivolata e si è distorta una caviglia, recuperata, è stara trasportata con l’elicottero del 118 all’ospedale di Teramo.