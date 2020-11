XW 6.0 Smartwatch: opinioni, recensioni e prezzo in offerta

La rivoluzione in campo di smartwatch è approdata anche in Italia e sta sbaragliando la concorrenza, si tratta del nuovissimo XW 6.0.

Questo prodotto non è un semplice orologio innovativo, ma è multifunzionale con cui possiamo gestire ogni momento della nostra giornata a fronte del suo carattere versatile.

Stiamo parlando di un dispositivo dalla notevole innovazione, che riesce a coniugare le funzioni tipiche di un fitness tracker a quelle di uno smartwatch.

Le opinioni sull’XW 6.0

E’ fin troppo semplice esprimere delle opinioni favorevoli riguardanti l’XW 6.0, poiché è in grado di rivoluzionare il nostro modo di vivere quotidiano ed il motivo non è affatto superficiale, infatti questo smartwatch è dotato di funzioni che ci permettono anche di tenere sotto controllo il nostro stato di salute, perché integra la funzione battito cardiaco e pressione sanguigna, e nel caso di anomalie dei parametri ce lo segnala tempestivamente, così da permetterci di correre in modo rapido alle cure di cui abbiamo bisogno.

Ma queste sono solo due delle tantissime funzionalità che sono integrate in questo orologio multifunzionale.

Tutte le funzioni dello smartwatch XW 6.0

Un ruolo importante è rappresentato dalle funzionalità che questo smartwatch permette di utilizzare. Basta infatti sincronizzare il dispositivo con il proprio smartphone, ed è possibile usufruire di tante prestazioni:

• il contapassi: per verificare il calcolo dei passi eseguiti durante la giornata, una funzione che piace molto a chi desidera monitorare le ore di attività

• calcolo della distanza percorsa

• calcolo delle calorie spese: utile a chi segue un piano dimagrante o a chi vuole comunque avere sotto controllo il rapporto tra le calorie ingerite e quelle bruciate

• battito cardiaco: grazie al sensore integrato è possibile misurare le pulsazioni del cuore

• pressione del sangue: allo stesso modo è possibile controllare i livelli di pressione sanguigna nei diversi momento della giornata

• livello ossigeno: utile a controllare l’ossigenazione nel sangue soprattutto durante attività sportive

• monitoraggio del sonno: in modo da verificare la qualità del sonno

• ricevere e inviare chiamate: senza l’uso del cellulare

• messaggi: permette di mandare messaggi in maniera veloce ed intuitiva

• trova dispositivo: funzione comoda quando è necessario trovare lo smartphone lasciato nelle vicinanze

• tutte le app e i social: è possibile usare tutte le applicazioni social che solitamente usiamo con lo smartphone, direttamente dall’orologio

• promemoria: così da usare l’Xw6.0 come una vera e propria agenda

• sveglia

• avviso inattività: si tratta di una particolare funzione utile a chi desidera contrastare la sedentarietà, quando si rileva uno stato di inattività prolungato, l’orologio ci avvisa con un segnale, indicando che abbiamo trascorso troppo tempo in posizione seduta o comunque ferma

• selezione sport: è una particolare funzione che permette di scegliere tra le diverse attività sportive, come corsa o bicicletta, e monitorare correttamente le proprie performance.

Le recensioni

A conti fatti questo dispositivo può fare affidamento su una serie di funzioni integrative capaci di alzare la posta in gioco sul piano operativo. Nello specifico XW 6.0 è caratterizzato dalla presenza di un’apposita applicazione intuitiva che può essere installata facilmente sul nostro cellulare. A quel punto tramite questa app possiamo accedere a diverse funzioni tipiche dei fitness tracker di nuova generazione con la possibilità di tenere traccia in tempo reale tutti i dati provenienti dai sensori: dal conteggio dei passi all’uso del cronometro fino alla rilevazione dei battiti, e della pressione.

Prezzo in offerta e come acquistarlo

Fino ad ora abbiamo elencato tutti i vantaggi dello smartwatch XW 6.0, ma sicuramente vi starate chiedendo quanto costa. Ebbene non ci crederete, ma solo per questo periodo, questo fantastico orologio è in vendita al prezzo di 59.90 euro e lo si può acquistare facilmente collegandovi al sito ufficiale www.smartwatchxw6.it, compilando il form ed in pochissimi minuti vi assicurerete un prodotto da sogni. Vi aspettiamo!