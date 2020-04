ZOO D’ABRUZZO: QUESTA MATTINA L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI DA PARTE DELLA REGIONE

Sono stati acquistati questa mattina i biglietti dello zoo d’Abruzzo da parte della Regione Abruzzo per una somma pari a 12 mila euro. Solo due giorni fa l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si era riunito per stanziare la somma al fine di sostenere l’importante attrazione turistica di contrada Scalzino. “Promessa mantenuta – afferma il Presidente Sospiri che questa mattina si è recato personalmente allo zoo assieme alla consigliera Sabrina Bocchino e all’assessore Mauro Febbo – In pochissimo tempo abbiamo provveduto a fornire un sostegno concreto ad una struttura in grosse difficoltà per la crisi del coronavirus.

Questa mattina infatti – aggiunge Sospiri – abbiamo consegnato la determinazione di impegno per la somma stanziata dal Consiglio regionale: adesso l’amministrazione dello zoo provvederà ad emettere fattura e a stretto giro provvederemo a liquidare. Oggi grazie al Consiglio regionale torniamo a sostenere questa struttura simbolo di una regione che non vuole arrendersi.” Per la consigliera segretaria Sabrina Bocchino si tratta di “Un piccolo segnale che dimostra come in Abruzzo nessuno deve essere lasciato da solo in questa emergenza. Il sostegno aiuterà i gestori a mantenere in condizioni dignitose gli animali presenti nelle strutture, nella speranza di una pronta ripartenza.” Mentre per l’assessore Mauro Febbo: “Non è la prima volta che la regione si muove a sostegno dello zoo d’Abruzzo, nelle scorse settimane erano state organizzate delle iniziative per raccogliere cibo per gli animali del parco ed altri imprenditori abruzzesi avevano raccolto il mio invito ad acquistare biglietti di ingresso al fine di sostenere la struttura di Rocca San Giovanni. Quando l’emergenza sarà terminata lo zoo d’Abruzzo dovrà tornare ad essere un attrattore turistico per scuole e famiglie”. I biglietti acquistati saranno oggetto di una donazione, anche in futuro, alle scuole medie ed elementari della regione.