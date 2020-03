AIELLI. TUTTI UNITI NELL’AFFRONTARE L’EMERGENZA DEL COVID-19

Aielli paese della solidarietà e dell’unione di intenti. In queste ore nel centro marsicano nessuno si sta tirando indietro nell’affrontare, ognuno come può, l’emergenza del Coronavirus. La nota sartoria Cordone, sta realizzando mascherine in cotone, quelle già pronte donate al comune e ai cittadini di Aielli, così come ha fatto anche lo studio odontoiatrico del dottor Massimo Gualtieri che ne ha regalate ben 200 di mascherine chirurgiche. Ma non solo mascherine, infatti ad Aielli tutti stanno offrendo la propria disponibilità per dare una mano concreta, gesti che il Sindaco Enzo Di Natale ha voluto evidenziare e colto l’occasione per ringraziare tutti. “Un grazie a tutti coloro che in questi giorni stanno offrendo disponibilità e vicinanza. Ieri le mascherine artigianali regalate ai dipendenti comunali e ai cittadini da Luigi Cordone ed Elvira Cordone, oggi 200 maschere chirurgiche donate dal dottor Massimo Gualtieri. Ma siete in molti, davvero, ad aver proposto ogni tipo di aiuto. Gli italiani hanno un cuore grande”, prosegue Di Natale, “anche per questo ce la faremo.