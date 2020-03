La ASL Avezzano L’Aquila Sulmona ha autorizzato l’ospedale di Pescina per essere trasformato in struttura covid- 19 per far fronte all’emergenza in atto. Ci saranno 4 posti in rianimazione e 30 in sub-rianimazione.

La chiusura sarebbe stat necessaria per evitare qualsiasi tipo di contaminazione e rendere quindi pronta la struttura per far ftonte all’emergenza coronavirus