100 E STO: COLLELONGO FESTEGGIA IL SECOLO DI VITA DI “ZIA MARIA”

Tagliare il traguardo dei cento anni sembra, praticamente, impossibile. Eppure la signora Maria Venettacci ce l’ha fatta: ha attraversato guerre, difficoltà, cambiamenti epocali, gioie e dolori ed, ora, è arrivata alla veneranda età di cento anni, divenendo, a modo suo, protagonista di un mondo, nel quale ha vissuto per un intero secolo. Ieri pomeriggio, presso la residenza anziani “S. Rocco”, sita nella città di Collelongo, la signora Maria, nata il 30 agosto 1923, “Zia Maria “, come viene affettuosamente chiamata in ‘loco’, attorniata dai figli, Leo e Mauro, dalle nuore, Fiorella e Simona, dai nipoti tutti e dall’amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco Rocco Venettacci, ha festeggiato il secolo di vita. Una giornata intensa ma, soprattutto, un’esperienza che ha commosso i presenti, nel vedere la festeggiata in forma smagliante, sprizzare felicità da tutti i pori per la massiccia partecipazione ai festeggiamenti in suo onore. La Sig.ra Maria, una donna che ha superato qualsiasi ostacolo e vicissitudine, fino ad arrivare al tanto ambito secolo di esistenza, con il suo volto sereno, il suo sorriso mai stanco e il suo sguardo profondo, pieno di saggezza e di una luce che sembra eterna. Come ha dichiarato il vice sindaco Venettacci nel suo saluto:” ‘Zia Maria’ è una donna distinta, simpatica e cordiale, che porta in sé quella cultura del passato che è preziosa per noi, generazione del terzo millennio, e per la nostra crescita, sotto ogni punto di vista. Persone come lei sono dei patrimoni inestimabili per una comunità come quella di Collelongo perché, a quelli che vanno a visitarla, ama sempre raccontare le storie e le leggende del passato, per tramandare loro ricordi legati al paesino marsicano, che, altrimenti, andrebbero inevitabilmente perduti”. Di conseguenza, le auguriamo ancora lunga vita, affinché possa vivere altri gioiosi anni su questa terra, avendo molto da insegnarci, col suo fulgido esempio e con i suoi preziosi ed indimenticabili consigli, ormai impressi indelebilmente in tutti noi. E se, ieri, il cuore di “Zia Maria” pulsava per Collelongo, parallelamente, quello dell’intero paese batteva, all’unisono, per lei, per tributarle il piccolo, ma meritato e commosso ricordo.