UNARMA, AUSPICHIAMO CHE LA MAXI OPERAZIONE A CAIVANO NON RESTINOSOLITARIE

Sulla sicurezza il governo Meloni è determinato a riaffermare legalità. Una dichiarazione fatta questa mattina dal Ministro Piantedosi a ridosso delle maxi operazioni su Ostia e Caivano. In queste ore

infatti nel quartiere Parco Verde di Caivano e nelle località limitrofe è in corso una vasta operazione dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Una dichiarazione su cui questa Unarma è intervenuta: «Auspichiamo che quanto dichiarato dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi si traduca in fatti concreti e non in azioni estemporanee. Il nostro Paese è in sofferenza: troppi luoghi poco controllati e tanti immigrati che, non solo si adoperano con reati atroci contro le donne, ma sono soprattutto manodopera per la criminalità organizzata anche straniera.

Dobbiamo riprenderci le nostre città e le nostre periferie perché sotto attacco. Finché non si comprende appieno quello che sta accadendo le chiacchiere restano chiacchiere»-così in una nota Antonio Nicolosi

segretario generale di UNARMA associazione sindacale Carabinieri