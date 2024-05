Sottocosta: il fine settimana dedicato alla nautica prosegue con Sensini e Mura

Oggi e domani grandi testimonial e tante attività per tutti al Marina di Pescara

Il suono del nautofono ha dato il via anche questa mattina alle tante attività che per tutto il fine settimana animeranno il porto turistico Marina di Pescara dove è in corso di svolgimento “Sottocosta”, il Salone Nautico del Medio Adriatico. L’evento, che questa sera brinderà alle sue 10 candeline, è promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e il Marina di Pescara con la collaborazione tecnica di Assonautica, gode del patrocinio di Confindustria Nautica, Enit, Assonat, Assonautica Italiana, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e Consiglio Regionale d’Abruzzo.

La seconda giornata del Salone si è aperta questa mattina con un convegno dal titolo “Etica per la consapevolezza ambientale nella professione giornalistica. La Carta di Pescasseroli” promosso in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, per poi continuare con focus sulla pesca sportiva e sulla vela inclusiva. Spazio ai grandi nomi della nautica e del mondo del mare nel pomeriggio di oggi con il Salone delle Idee e dell’Innovazione nella nautica che vedrà il conferimento del “Premio alla carriera” ad Alessandro Vismara, architetto navale e fondatore di AV Yachting, il premio “Donna del mare” attribuito a Rosalba Giugni, presidente di Marevivo Onlus, e il “Premio internazionale di Design Nautico”, conferito ai vincitori del concorso giunto alla sua settima edizione. Alle 19, il pubblico di Sottocosta avrà la possibilità di compiere il giro del mondo in barca a vela attraverso i racconti di Andrea Mura, navigatore solitario e velista, vincitore della Vuitton Cup e appena rientrato dal Global Solo Challenge, che sarà ospite di un incontro a cura della Federazione Italiana Vela. Presente allo stesso incontro sarà anche Alessandra Sensini, leggendaria campionessa olimpica nel windsurf, oro a Sidney 2000.

Ricco anche il programma degli incontri della domenica che si aprirà alle 10,30 con “Il mondo sommerso e le specie bentoniche dell’Adriatico”, grazie all’associazione Acquatica Scuba, per poi proseguire alle 11 con “Navigare con l’uniforme. Le professioni del mare”, un focus rivolto agli studenti a cura della Marina Militare. Alle 12 spazio ai bambini che potranno partecipare alle letture e ai laboratori dal titolo “Acciughe, tartarughe & altre storie del mare”, insieme a Edizioni Il Frangente e al Centro Studi Cetacei. A seguire, le famiglie potranno assistere gratuitamente al rilascio in mare delle tartarughe (posti limitati, prenotazioni stand Centro studi cetacei). La mattinata si concluderà con il cooking show a cura del Gal Terre Pescaresi e con la degustazione guidata di finger food “tra le montagne e il mare”. Nel pomeriggio spazio alle emozioni con i video sulla barriera corallina che alle 17 andranno in onda nel Padiglione grazie a World Activity Com. Alle 18, infine, la bellezza e l’eleganza saranno protagoniste della sfilata modamare estate 2024 con il brand Aghemare.

Oltre agli incontri nel PalaBecci, per tutto il fine settimana, ovviamente, resterà aperta dalle 10 alle 20 la sezione espositiva, indoor, outdoor e in mare, dove poter vedere e provare le ultime novità in tema di imbarcazioni e natanti, motori marini, elettronica, accessori nautici, pontili galleggianti, prodotti nautici, pesca sportiva, sport acquatici, subacquea, design nautico, e tanto altro. Tante saranno, inoltre, le attività gratuite messe a disposizione negli stand degli espositori.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Per rimanere sempre informati sull’evento è possibile seguire le pagine social dell’evento @SottocostaPescara e visitare il sito www.sottocostapescara.it.