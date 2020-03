ABRUZZO. IL GOVERNO REGIONALE DA IL VIA ALLA RICETTA DEMATERIALIZZATA

L’Abruzzo apre alla prescrizione farmaceutica dematerializzata. L’iniziativa, presa dal Governatore della Regione, Marco Marsilio, rientra tra le misure urgenti per affrontare l’emergenza Coronavirus.

L’ordinanza è stata firmata ieri, ed è volta a ridimensionare il flusso di pazienti presso gli studi dei medici di base e dei pediatri. Il provvedimento rimarrà in vigore, salvo modifiche, fino al prossimo 3 aprile.

L’ordinanza prevede che, in caso di farmaci prescrivibili attraverso Ricetta Elettronica Dematerializzata (Dem) e per problematiche che potrebbero non necessitare di visita medica, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta comunica al cittadino il numero di ricetta elettronica (Nre) attraverso le modalità che ritiene più opportune (via mail, WhatsApp e altro).

Queste poi vanno esibite, accompagnate dalla presentazione della tessera sanitaria, la farmacista che attraverso il recupero del numero e quindi della prescrizione medica, potrà dare il medicinale.

La durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.