AIELLI. ANTONIO NON CE L’HA FATTA, ERA MALATO DI COVID, E’ MORTO IN SOLITUDINE A 200 KM DA CASA

Antonio purtroppo non ce l’ha fatta. L’anziano di Aielli che era risultato positivo al COVID 19 dopo essersi sottoposto ai test antigenici effettuati dal comune. Inizialmente sembrava stesse bene, poi è sopraggiunta la febbre e i problemi di saturazione di ossigeno nel sangue. Dall’ospedale di Avezzano qualche giorno fa era stato trasferito a Caserta per mancanza di posti letto.

Antonio aveva 86 anni e ha anche qualche fastidio alle ossa, ma tutto sommato godeva di ottima salute. Apparteneva a quella generazione di aiellesi che aveva vissuto di tutto, dalla guerra all’emigrazione.

Soprannominato ‘L’ Americano’ perché era stato in Canada, per molti anni, fondò una ditta edile oltre oceano con i fratelli, ma alla fine tornò ad Aielli, con tutta la sua famiglia.

“ Antonio si è spento a Caserta”, ha fatto sapere il Sindaco Enzo Di Natale, “ intubato nella terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, a 200 km da casa. Dal giorno in cui si è ammalato, per l’86enne è iniziato un vero e proprio calvario, per 4 notti è costretto a rimanere nei locali Obi (Osservazione Breve Intensiva) dell’ospedale di Avezzano accudito dal calore e dalla professionalità di medici e infermieri, che con spirito di sacrificio provano a colmare le assenze del sistema, ma Antonio è rimasto pur sempre in una stanza, angusta, senza finestre, senza ricambio d’aria, senza alcun comfort, solo”.

L’anziano si è in seguito aggravato, avendo bisogno della terapia intensiva, posto che non ha trovato in Abruzzo, ma a Caserta dove si è spento.

“So che ha lottato fino alla fine, con lo stesso carattere e la stessa tempra che lo hanno sempre contraddistinto”, ha ricordato il Sindaco Enzo Di Natale. “Un pensiero e un abbraccio alla moglie Elena, alle figlie Elvira, Daniela e Cesarina. Che la terra ti sia lieve”.