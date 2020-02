Questa notte un’esplosione messa a segno da alcuni malviventi ha letteralmente sventrato l’edificio comunale dove alloggia l’ufficio tecnico e quello postale. I malviventi non sono riusciti a portare via nemmeno un euro dei 48000 contenuti all’interno del postamat. Alcuni passanti sono stati avvicinati dai tre malviventi ed hanno loro intimato di allontanarsi per poi far esplodere l’edificio.