Auto nuova vs Auto usata: come scegliere

Acquistare una nuova auto è un momento molto delicato in quanto oltre a comportare un esborso economico non indifferente si può correre il rischio di scegliere un modello che non risponde perfettamente alle singole esigenze del cliente, il quale, per l’appunto, deve porre in essere un’attenta analisi del mercato per poter individuare la soluzione più adatta a lui o alla sua famiglia.

Quando si decide di comprare un’auto, inoltre, è importante valutare la concreta convenienza nello scegliere un modello nuovo o usato, ipotesi entrambe offerte dai concessionari e collegate a una serie di vantaggi per l’acquirente.

Di seguito i vantaggi di acquistare un’auto nuova o usata.

I vantaggi di acquistare un’auto nuova

Come accennato in precedenza, l’acquirente che decide di comprare un’auto nuova può usufruire di alcun vantaggi rispetto all’acquisto di un’auto usata.

In primis l’affidabilità maggiore rispetto ai modelli usati, in quanto non hanno subito l’usura e l’usura del tempo, e la sicurezza, essendo le auto nuove dotate di tecnologie avanzate per la propria incolumità, come airbag, telecamere di sicurezza, sensori di collisione e altri dispositivi che migliorano la condizione dei passeggeri e del guidatore.

Anche a livello tecnologico, nei modelli nuovi sono presenti sistemi all’avanguardia, come infotainment, sistemi di navigazione, connettività Bluetooth e molte altre funzionalità che migliorano l’esperienza di guida.

Per quanto riguarda la garanzia, inoltre, l’auto nuova ha una garanzia pluriennale che copre in caso di danni, malfunzionamenti e guasti, cosa non presente nei modelli usati.

Chi acquista un mezzo nuovo ha anche una maggiore libertà a livello di personalizzazione in base alle proprie esigenze e preferenze, scegliendo il colore, gli interni, gli accessori e molte altre opzioni.

Infine ultimo aspetto fondamentale riguarda il valore di rivendita, in quanto le auto nuove mantengono generalmente il loro valore di rivendita per un periodo più lungo rispetto alle auto usate, il che significa che si può ottenere un prezzo migliore se si decide di vendere l’auto in futuro.

I vantaggi di acquistare un’auto usata

Anche nel caso in cui si decidesse di acquistare un’auto usata il compratore può sfruttare alcuni benefici rispetto alla scelta di un’auto nuova.

Ovviamente non possiamo non partire dal fattore prezzo. Le auto usate constano meno di un’auto nuova, facendo risparmiare una notevole quantità di denaro e generalmente subiscono una minore svalutazione. Le auto nuove, infatti, sono soggette a un rilevante deprezzamento nei primi anni di utilizzo, mentre i modelli usati hanno già subito la maggior parte della svalutazione. Ciò significa che l’auto usata manterrà il suo valore per un periodo più lungo rispetto a un’auto nuova.

Inoltre, acquistare un’auto usata è collegato a una concreta riduzione dei tempi di attesa e la possibilità di scegliere tra un’ampia scelta di modelli, marche e opzioni di veicoli, senza dover attendere i tempi di consegna, ma contando su una disponibilità immediata.

Le assicurazioni per le auto usate sono inoltre generalmente meno costose rispetto alle assicurazioni per i modelli appena usciti dalla fabbrica, senza contare anche un regime di tasse e imposte ridotte delle prime rispetto alle seconde.

In conclusione, sia l’acquisto di un’auto nuova che di un’auto usata può risultare conveniente per l’acquirente e, per questo, come accennato all’inizio, non bisogna escludere nessuna ipotesi a priori ma effettuare un’indagine approfondita rispetto alle proprie esigenze, facendosi aiutare anche dai rivenditori e dai concessionari così da prendere la migliore decisione possibile anche sulla base dei preziosi consigli degli esperti del settore.

L’opportunità del noleggio a lungo termine

Un’altra soluzione per poter guidare un modello di auto che risponde perfettamente alle singole esigenze del cliente è quella del noleggio a lungo termine. Questa formula, infatti, in Italia ha visto una crescita esponenziale su tutto il territorio, facendo registrare nel 2022 un trend positivo pari al +15,8%, come emerso dallo studio condotto da Unrae, che ha evidenziato 600 mila nuovi contratti. In grande spolvero il noleggio effettuato da privati, che ad oggi coprono una fetta del 15% circa sul totale. Il restante è invece rappresentato dalle aziende.

A livello privato la Regione maggiormente interessata al noleggio a lungo termine è la Calabria, seguita da Puglia, Molise e Campania, a riprova di quanto il Mezzogiorno d’Italia faccia largo uso di tale soluzione. Spostandoci verso il centro e il nord della Penisola, vediamo che la Toscana è la Regione in cui il noleggio a lungo termine per privati ha percentuali più alte, e non è un caso, infatti, che molti concessionari locali abbiano ormai da tempo inserito questa offerta nei loro servizi, come MondialCar Prato, che costantemente propone il noleggio su un numero crescente di modelli, per rispondere prontamente alle singole esigenze dei propri clienti.