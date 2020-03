Da oggi chiunque debba entrare in ospedale per esigenze tipo chemioterapia, dialisi o altro non potrà più usufruire dei parcheggi del Pronto Soccorso. È stato istituito un posto di controllo presso la Portineria, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana,che farà da filtro e solo chi è autorizzato può accedere nella viabilità zona Dialisi attraverso il parcheggio dei Dipendenti