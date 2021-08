AVEZZANO. EVENTI ESTATE, IL GRANDE ROCK SBARCA IN CITTÀ CON STEF BURNS

Lo storico chitarrista di Vasco Rossi in tour, venerdì, in piazza Risorgimento

Fa tappa ad Avezzano il tour di Stef Burns: lo storico chitarrista di Vasco Rossi si esibirà per il pubblico del capoluogo marsicano in un concerto gratuito all’insegna della grande musica venerdì 6 agosto, alle 21. Nel cartellone degli “eventi estivi 2021”, quindi, l’amministrazione Di Pangrazio apre le porte a Stephan Birnbaum (il suo vero nome), uno dei più talentuosi musicisti della scena internazionale, nato a Oakland, in California e costantemente al fianco di Vasco Rossi sin dal lontano 1995, anno della prima esibizione a San Siro.

“Il concerto di Burns, uno spettacolo da non perdere”, afferma l’assessore alla cultura, Pierluigi Di Stefano, “è dedicato non solo ai profondi conoscitori del rock, ma a tutti gli amanti della musica, con un artista che si è esibito con le leggende del rock. L’artista, che ha suonato nel mondo con personalità del calibro di Alice Cooper e Huey Lewis and The News, è certamente uno dei solisti più apprezzati nel panorama musicale degli ultimi trenta anni”. La serata in piazza Risorgimento si svolgerà nel rispetto della normativa anti covid, con ingresso limitato ai possessori del Green pass come da decreto governativo.