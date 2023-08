AVEZZANO. EVENTI  SETTIMANA MARSICANA DI  VENERDÌ 4 AGOSTO 2023

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Avezzano, in collaborazione con il Comune di Avezzano e il patrocinio del Consiglio Regionale Abruzzo, continua il suo straordinario progetto presentando un’altra giornata ricca di eventi.

Ore 21,30 Piazza Risorgimento – WAX in Concerto

Wax all’anagrafe Matteo Lucido, 20enne di Milano. La passione per la musica è iniziata da piccolo suonando il violino. Dentro il programma “Amici” di Maria De Filippi, il cantante ha saputo farsi apprezzare. Afferma “La musica mi ha dato la libertà, le ali per volare dove voglio, per raggiungere chi avevo perso.”. La cantante Laura Fantauzzo aprirà il concerto.

La presenta la giornalista Gioia Chiostri

Per lo spazio “INCONTRI” alle ore 17,00 Sala Irti – Per non dimenticare quanto la Marsica ha tragicamente subito, verrà effettuata la proiezione del docufilm sul terremoto del 1915 “La notte di Avezzano” realizzato dall’ arch. Raffaello Di Domenico documentarista, ricercatore storico.

Ore 18.30 Sala Irti – Le immagini della Città riprodotte nella delicatezza del lavoro “Avezzano negli acquerelli“ presentazione del libro di Enrico Maddalena edito da Treditre.

Ore 16.30 Piazza Torlonia (di fronte bar Memento)– Presentazione Circolo di scacchi per entrare nel mondo di questo strategico gioco da tavolino

Ore 18.30 – Inizio TORNEO di SCACCHI amichevole. A seguire la premiazione.

Per informazioni rivolgersi a Damiano 327.4505613 – circoloscacchiavezzani@gmail.com

SPAZIOBAMBINI Ore 17.00 Piazza Risorgimento– Arrivano i clown’s – I piccoli spettatori saranno coinvolti in esilaranti gags e spettacolari performance. Risate a crepapelle garantite.

Artisti Di Strada Appuntamento alle ore 18.30 e alle ore 19.30 con Giacomo Di Vona e il suo spettacolo di giocoleria, asini all’insù per ammirare come palline, cerchi, clave volano in alto e non cadono a terra.

Ore 21.00 P.zza Risorgimento – Sono state ammirate ed applaudite dando una nota di professionalità e di freschezza alla giornata d’inaugurazione delle Majorettes Golden Girl.

Arrivano dalla scuola formata da Genny Balletto le 15 giovanissime atlete, con età compresa tra i 4 e i 13 anni, impegnate in questa rigida disciplina che unisce lo sport allo spettacolo

Ore 21,30 Piazza del Mercato – Animato dalla musica l’appuntamento Marsica In…ballo a cura della associazione culturale a Social Dance. Si esibiranno le scuole:

A.C. Social Dance (m. Cinzia Corticelli) – Asd.Aps Dancesportlab (m. Mario Scipioni) – Amici della Danza (m. Carmelina Del Fosco) – Nelia Jamisola Belly Orientale Dance (m. Nelia Jamisola) – Bailando (m. Daniela Di Matteo) – Fantasy Dance 2.0 (m. Franco e Remo Costanzi) – Aryzona Line Dance School (m. Arianna Pulsoni) – Permette un ballo? (m. Giorgio Ciaccia) – SG Dance (m. Silvia Gaetani)

dalle ore 22.30 Ballo libero per tutti.

Presenta la giornalista Orietta Spera con il gruppo musicale “I BAILAMOS”

Inizia il STREET FOOD dalle 18.00 alle 24.00 via Corradini e via Pagani

Oltre 20 gli espositori dove i buongustai troveranno di tutto e di più.

Pizza e cuoppo, provola impiccata e paella, ma anche frutta a pezzi in ghiaccio, dolci siciliani e gelati. Tutto accompagnato da un ottimo boccale di birra.