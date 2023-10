AVEZZANO. INCIDENTE MORTALE, PERDE LA VITA UN UOMO DI 60 ANNI

“Avezzano – Ieri sera, intorno alle 20:30, si è verificato un grave incidente stradale coinvolgendo due veicoli: una Smart guidata da una giovane donna di nome C. T. nata nel 1980, e una Fiat Punto con a bordo un uomo e una donna. L’incidente è avvenuto in via Massa d’Albe ad Avezzano.

Al momento, le dinamiche dell’incidente sono ancora poco chiare, ma sembra che ci sia stato un impatto frontale tra le due auto. Purtroppo, l’uomo coinvolto, Antonello Ricci, di circa 65 anni e residente ad Avezzano, ha perso la vita sul colpo. Le due donne sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio cittadino tramite le ambulanze del 118, per essere sottoposte a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni della giovane sembrano essere gravi, tanto che potrebbe essere trasferita durante la notte all’ospedale de L’Aquila.

Sul luogo dell’incidente, per investigare e ricostruire la dinamica dell’accaduto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Avezzano, con il supporto dei Carabinieri della locale compagnia. I vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano sono stati chiamati per mettere in sicurezza l’area della tragedia.

Un tragico episodio che colpisce profondamente la comunità locale, lasciando speranze di una pronta ripresa per le due donne coinvolte.”