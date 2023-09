AVEZZANO. NUOVO PERCORSO SCAV CON TRE FERMATE APPROVATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. RAGGIUNGERÀ LA ZONA COMMERCIALE A NORD DELLA CITTÀ

Meno traffico su Via Roma che sarà così decongestionata dal traffico

Soddisfazione del Sindaco e della Giunta comunale di Avezzano per il varo del progetto di potenziamento del Trasporto Pubblico Locale, lungo la direttrice di via Roma per raggiungere la zona commerciale, approvato dalla stessa giunta con provvedimento del 15 settembre scorso.

La giunta comunale, infatti, ha dato il via libera alla realizzazione di un percorso, con tre nuove fermate del servizio assicurato dalla società Scav, che gestisce il trasporto pubblico in città, che saranno posizionate di fronte all’esercizio “McDonald’s”, all’interno del parcheggio del centro commerciale “Avezzano Center” ed all’interno del parcheggio del centro commerciale “I Marsi”.

Un percorso col mezzo pubblico, quindi, che contribuirà al decongestionamento del traffico veicolare su Via Roma, consentendo ai cittadini, sia in mattinata che durante il pomeriggio, di raggiungere la zona commerciale nella periferia nord della città.

Le tre aree di fermata, ovviamente, saranno dotate di pali e cartelli oltre ad una pensilina coperta nella fermata entro il parcheggio del Centro Commerciale “I Marsi”, il tutto realizzato dalla stessa Scav.

Gli uffici comunali, ognuno per le proprie competenze, stanno provvedendo ad individuare l’esatta collocazione degli spazi di fermata e le relative zone di accesso e uscita, nonché alla realizzazione della segnaletica a terra nelle aree di fermata.

Con questa scelta, quindi, l’Amministrazione Di Pangrazio completa il progetto su quell’area di Via Roma, dove, come noto, a breve inizieranno i lavori per la realizzazione di marciapiedi e pista ciclabile.

Un percorso, dal centro città fino alla zona commerciale in questione, che potrà essere coperto da chiunque, evitando l’uso del mezzo privato, utilizzando la bicicletta, andando a piedi o servendosi dei mezzi pubblici.

Una città sempre più a misura di uomo e nell’ottica dell’ecosostenibilità che rientra in quella visione di “Avezzano Città di Tutti e per Tutti” che questa Amministrazione vuole realizzare.

Guglielmo Rocchi, presidente della società cooperativa Scav di Avezzano: «Dopo un percorso lungo e tortuoso, e grazie al costante e intenso appoggio dell’Assessore Loreta Ruscio, che ringrazio perché è sempre molto vicina alle dinamiche della nostra azienda, finalmente vediamo realizzato un progetto pensato e voluto da Scav.

Il progressivo e rapido sviluppo di una zona commerciale densa di attività – prosegue Rocchi – ha portato la nostra azienda a pensare ad un servizio che possa soddisfare le esigenze della città e, nello stesso tempo, evidenziare aspetti positivi in termini di sicurezza stradale e decongestionamento del traffico.

Nel particolare serviremo la zona commerciale di via Roma transitando nella zona di “Old Wild West”, “McDonald’s”, entrando con i nostri bus direttamente dentro i parcheggi dei due centri commerciali “Avezzano Center” e “I Marsi”.

Sarà attivata una linea che partirà dal centro (dietro la Cattedrale) – conclude il presidente Scav Rocchi – e arriverà direttamente nella zona commerciale con ben 8 corse giornaliere. A breve comunicheremo la data di inizio del servizio».

Meno traffico su Via Roma, quindi, problema annoso della città che, ora, va verso una sostanziale soluzione grazie all’azione di questa Amministrazione.