AVEZZANO. PRESENTATO IL WONDER SUMMER FESTIVAL, LA NOVITÀ DELL’ESTATE MARSICANA. TRE GRANDI CONCERTI GRATUITI CON GAIA, LUIGI STRANGIS E IL TRE

Un festival giovane, innovativo, coinvolgente. Questa sarà la prima edizione del Wonder Summer Festival, presentato questa mattina sui banchi della sala Consiliare della Città di Avezzano, alla presenza dell’assessore Pierluigi Di Stefano, la neo Assessore Antonietta Dominici e la direzione artistica dell’evento, rappresentata dai fondatori di Myda, Ayoub Haraka e Manuel Santini.

Una novità del cartellone estivo della Città di Avezzano con tre giorni di musica (27-28-29 luglio) in piazza Risorgimento dove i protagonisti del palcoscenico saranno i giovani e le loro vibrazioni positive.

Tre concerti gratuiti, in prima serata, aperti a tutti, con tre grandi nomi del panorama musicale italiano: Gaia Gozzi (27 Luglio) e Luigi Strangis (28 luglio) vincitori rispettivamente della XIX e della XXI edizione del talent Show Amici di Maria De Filippi e il rapper Il Tre (29 luglio), pseudonimo di Guido Luigi Senia.

“Come dico sempre, i ragazzi rappresentano una motivazione fondamentale per il mio lavoro”, il commento del sindaco Giovanni Di Pangrazio, “Questo Festival sarà l’occasione sia per renderli protagonisti, ma anche responsabili. Sono sicuro che riusciranno a regalare tante emozioni e sapranno divertirsi nel rispetto delle regole, facendo mostra di Avezzano come una città modello per i giovani”.

“La città di Avezzano vanta una programmazione culturale di 365 giorni l’anno”, ha affermato in conferenza stampa, l’assessore Pierluigi Di Stefano, “durante la stagione invernale abbiamo avuto la possibilità di ospitare artisti come Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Ermal Meta. Con questo festival abbiamo voluto mettere in risalto i giovani della nostra città. In linea con i principi dell’amministrazione, abbiamo voluto dare fiducia ai ragazzi rendendoli protagonisti di tre giornate che rappresentano la vera novità dell’estate in tutto il territorio della Marsica”.

A testimoniare la rilevanza dei giovani nel progetto, è proprio la stessa figura della direzione artistica, rappresentata da Ayoub e Manuel, responsabili di Myda, un’eccellenza nella città tra le scuole di ballo.

“Abbiamo scelto un parterre di stelle per i ragazzi”, ha affermato al microfono Ayoub che proprio in questi giorni è protagonista sul palco in tournée con Sfera Ebbasta, “oltre i tre grandi artisti, sul palco ci saranno anche diversi giovani del territorio, rapper e dj che hanno tanta voglia di crescere e di donare qualcosa alla loro città – conclude – Sarà un festival basato sui sentimenti di positività, fratellanza, condivisione e rispetto. Vogliamo dimostrare che i giovani del nostro territorio possono divertirsi regalando momenti positivi e tanta buona musica”.

Un vero e proprio villaggio estivo nella piazza più grande d’Abruzzo, piazza Risorgimento con l’inizio degli spettacoli previsto per le 19.30 in tutte e tre le giornate, con un dj set e un’esibizione di apertura, con giovanissimi artisti della nostra Marsica. Al termine di ogni concerto, la console del dj set sarà protagonista per concludere ogni singola serata.