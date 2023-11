POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: ACCOLTELLAMENTO A COLLE SAPONE, ARRESTATO UN MINORENNE E DENUNCIATO UN MAGGIORENNE.

Nella tarda mattinata di ieri 27 novembre, veniva segnalata al 113 un’aggressione ai danni di un giovane avventore di un bar nella zona di Colle Sapone, nei pressi di istituti scolastici.

Il ragazzo, maggiorenne, colpito da tergo con un oggetto acuminato, veniva trasportato dal 118 presso il locale pronto soccorso per la ferita riportata dove gli venivano prestate cure urgenti.

Il personale operante intervenuto sul luogo teatro dell’evento, a seguito delle indicazioni fornite dai presenti, individuava e bloccava il presunto responsabile del fatto, un minorenne, mentre stava cercando di allontanarsi e lo conduceva in Questura per gli accertamenti di rito.

Grazie anche all’esame delle immagini delle telecamere presenti, emergeva che il minorenne, nello spazio antistante il citato bar, aveva aggredito il giovane con un coltello, assestandogli un fendente alla schiena.

Pertanto, a seguito della ricostruzione degli eventi e delle dichiarazioni acquisite da alcune persone presenti e dalla vittima, si è proceduto all’arresto del minore per tentato omicidio, ponendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Durante l’attività venivano anche sequestrati indumenti e un cellulare per successivi accertamenti.

Sono in corso ulteriori approfondimenti di indagine, coordinati dalla Procura Minorile di L’Aquila, per far luce su ogni ulteriore aspetto della vicenda.