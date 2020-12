L’AQUILA.WEEKEND DI MASSIMO IMPEGNO PER LE OPERAZIONI DI SCREENING DI MASSA NELLA PROVINCIA

A Concorrere Nei Servizi Di Ordine E Sicurezza Pubblica Anche Un Elicottero Della Polizia Di Stato.

Sono in corso i servizi di polizia definiti nell’ordinanza del Sig. Questore dell’Aquila per tutte le Forze di Polizia, Polizia Provinciale e con le Polizie locali dei comuni della Provincia per la gestione dell’ordine e sicurezza pubblica in occasione dello screening di massa con test antigenici rapidi della Regione Abruzzo.

La pianificazione dei servizi di polizia operata dal Questore in sede di tavolo tecnico in videoconferenza lo scorso 2 dicembre u.s, tenuto subito dopo il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, ha visto coinvolte tutte le FFPP nonché quelle locali e provinciale; in tale circostanza sono stati definiti gli obiettivi e le correlate strategie per il controllo del territorio, nonché, la distribuzione di uomini e mezzi su tutto il territorio della Provincia al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni.

Per un più attento controllo dell’ordine e sicurezza pubblica e delle operazioni sanitarie su tutta la Provincia dell’Aquila il Sig. Questore si è avvalso altresì del supporto aereo di un elicottero dell’XI Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara al fine di porre in essere un’oculata azione sinergica con i servizi di terra finalizzata a rendere sicuri i flussi stradali per i cittadini in movimento presso i drive through dislocati sul territorio, ma anche volta ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini nel contrasto ai reati predatori e contro la persona.

L’aeromobile, coordinandosi con la Centrale Operativa della Questura dell’Aquila ha offerto una visione generale del territorio, operando soprattutto nelle zone dove sono collocati i punti per effettuare i test rapidi.

L’operazione che vede interessate più di 900 unità di tutte le FFPP, della Provinciale e di quelle Locali costituirà un punto di forza per l’attuazione della strategia nel contrasto al Covid anche alla luce delle norme dettate dal Governo con il D.P.C.M. del 3 dicembre u.s.

Il Questore invia un sentito ringraziamento alle donne e gli uomini delle Istituzioni impegnati su tutto il territorio della Provincia aquilana con la consapevolezza che i comportamenti dei cittadini saranno improntati, così come avvenuto fino ad oggi, al senso di responsabilità e collaborazione.