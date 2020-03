Le foto che pubblichiamo, dove non si riconoscono i volti delle persone, arrivano da Luco dei Marsi. Sul gruppo social del paese “Luco dei Marsi è il mio paese”, vengono pubblicate le foto che ritraggono giovani ed anziani in piazza a fare gruppo.

Ricordiamo quanto sia importante in questa fase rimanere nelle case e non andare in giro, la diffusione del virus, altamente contagioso, avviene in modo molto veloce.