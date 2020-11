Manifesti con foto di Bendetto XVI a Villa Lempa e a Garrufo: tributo a Joseph Ratgzinger o chiamata alla “Resistenza Cattolica”? Diverse copie sono state affisse nelle bacheche comunali.

In questi giorni sono apparsi manifesti con ritratto di Joseph Ratzinger e testo che recita “Nei nostri cuori c’è Benedictus P. P. XVI un Papa Unico” a Civitella del Tronto e a Sant’Omero: una provocazione? Possibile dissenso all’attuale papato così diffuso da indurre movimenti dal basso?

La stampa scandalistico-gossippara avrebbe titolato “Clamoroso ritorno di Papa Ratzinger”. Ecco il fatto: nel territorio di Civitella del Tronto e in quello di Sant’Omero si è visto, riprodotto in diverse copie un manifesto, di 70 x 100 centimetri, nelle aree adibite a questo uso, con una gran foto del papa tedesco, una scritta “Nei nostri cuori Benedictus P. P. XVI un Papa unico” e l’invito ad unirsi al “Piccolo Resto”.

Come interpretare tale gesto? E’ un tributo a Joseph Ratzinger? E’ una chiamata alle armi spirituali? E’ un modo per marcare il territorio?

Il fatto è che qualcuno si è preso la briga di realizzare, far stampare e distribuire ai comuni questo manifesto scarno e provocatorio al tempo stesso.

In verità ci potrebbe essere anche un’altra spiegazione: il vero ed unico Papa è ancora lui

dal momento che si firma P. P. che significa Pontifex Pontificum, che significa, ancora, Sommo Pontefice.

Potrebbe trattarsi quindi di un segnale che il dissenso all’attuale papato sia così diffuso da coinvolgere dal basso popolazioni sempre più ampie spiegando l’esporsi di qualche soggetto o gruppo di persone dal momento che in calce a detto poster è riportato un indirizzo e-mail cui chiedere informazioni.

Possibile provocazione, quindi, ma provocare chi e per quale motivo? Mistero.

Non è un mistero, invece, che in materia di Dottrina e di governo della Città-Stato, tra le Mura Leonine non ci sia calma piatta.

Inoltre nell’ambito della stampa, cattolica e non, cartacea e on line, non sono pochi gli interventi sul papato reggente, sulla sua validità, sulla sua condotta, sui suoi documenti e sui suoi silenzi.

Il disorientamento dei cattolici vecchio stampo è profondo e tangibile; il silenzio delle gerarchie locali e centrali è assordante.

Ciliegina sulla torta: poche settimane or sono ha fatto la rinuncia mons. Giovanni D’Ercole vescovo (ora ex) di Ascoli Piceno; diocesi confinante con il territorio in questione: Val Vibrata e Val Tronto.

Certamente questo sembra un “abbandono”, non un atto di Pastore con l’odore di pecore addosso, ma il giudizio non lo dobbiamo dare noi!

Per finire due domande: in quale altro comune apparirà, se apparirà ancora, questo manifesto?

Sant’Egidio alla Vibrata, 17 novembre 2020

Fabrizio Filipponi

Si allegano 2 foto relative a Garrufo di Sant’Omero e

a Villa Lempa di Civitella del Tronto.