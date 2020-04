MONTESILVANO – IL VIRUS PORTA VIA TOMMASO DOMENICO DI LORETO, PRESIDENTE DELLA SQUADRA CALCIO A CINQUE

UNA NOTIZIA CHE SCONVOLGE LE ANIME DELL’INTERA CITTA’

Un senso di vuoto, rammarico, tristezza infinita, sono queste le sensazioni che la cittadina di Montesilvano sta vivendo in queste ore, dopo che in città è circolata la notizia della morte di Tommaso Domenico Di Loreto, presidente della squadra calcio a cinque della città, nonchè noto, e stimato dentista. Di Loreto aveva 66 anni, apprezzato in città anche per l’ottimo lavoro con la sua squadra di calcetto, orgoglio cittadino. Il virus non ha risparmiato l’animo nobile di Domenico, con lui la città perde molti ricordi e sensazioni che non si possono descrivere.

La redazione de IL FARO 24 NEWS si stringe al dolore della famiglia