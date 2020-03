PESCINA. ASL SOSPENDE LE VACCINAZIONI, INDIGNAZIONE DEL SINDACO IULIANELLA

Riportiamo il post del Sindaco Stefano Iulianella

📢 Ho ricevuto notizia che la nostra Asl sta disponendo la sospensione delle attività svolte nell’ambulatorio per le vaccinazioni di Pescina predisponendone il trasferimento ad Avezzano.

Insomma, da una struttura con entrata dedicata, isolata dal resto dell’edificio, ospitante i servizi che rimangono del presidio sanitario di Pescina, ad una con utilizzo promiscuo come quella del Distretto di Avezzano. È incredibile. Viva la sicurezza..

Era questo l’interesse concreto ed attuale ad utilizzare il nostro Presidio da parte della Direzione aziendale?

Stiamo lottando conto il virus del Covid-19, non abbiamo certamente paura di intentare una lunga battaglia contro questa Asl.

Una buona serata a tutti voi.